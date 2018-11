сегодня



Новое видео NIGHT DEMON "Black Widow", новое видео группы NIGHT DEMON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Darkness Remains:



“Welcome To The Night"

“Full Speed Ahead"

“Ritual"

“Curse Of The Damned"

“Dawn Rider"

“Save Me Now"

“Hallowed Ground"

“Maiden Hell"

“Mastermind"

“On Your Own"

“Life On The Run"

“The Howling Man"

“Black Widow"

“Ancient Evil"

“Satan"

“Evil Like A Knife"

“Stranger In The Room"

“Screams In The Night"

“Flight Of The Manticore"

“The Chalice"

“Darkness Remains"

“Heavy Metal Heat"

“Night Demon"



















