HERMAN FRANK выпускает новый альбом Бывший гитарист ACCEPT HERMAN FRANK восьмого февраля на AFM Records выпустит новую работу, получившую название "Fight The Fear":



01. Until The End

02. Fear

03. Terror

04. Sinners

05. Hatred

06. Hail & Row

07. Hitman

08. Stay Down

09. Rock You

10. Don't Cross The Line

11. Are You Ready

12. Wings Of Destiny

13. Waiting For The Night

14. Lost In Heaven















