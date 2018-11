сегодня



Новое видео GOZU "They Probably Know Karate", новое видео группы GOZU, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Equilibrium", выход которого состоялся 13 апреля на Blacklight Media Records. Он будет доступен в следующих вариантах:



- CD

- 180g black vinyl + download card

- sky-blue marbled vinyl + download card (limited to 300 copies - USA exclusive)

- magenta marbled vinyl + download card (limited to 200 copies - USA exclusive)

- transparent petrol blue vinyl + download card (limited to 200 copies - EU exclusive)

- olive/black marbled vinyl + download card (limited to 200 copies - EU exclusive)



Трек-лист:



"Ricky "The Dragon" Steamboat"

"The People vs. Mr. T"

"King Cobra"

"Manimal"

"They Probably Know Karate"

"Prison Elbows"

"Stacy Keach"

"Ballad Of ODB"











