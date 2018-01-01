VISION QUEST на Rockshots Records

Итальянская группа VISION QUEST заключила соглашение с лейблом Rockshots Records, на котором 14 декабря в диджипаке, в цифровом варианте и в потоковом аудио состоится релиз дебютного одноимённого альбома. Продюсерами материала были Marco Bartoli и Guido Ponzi, сведение проводил Stefano Riccò в Esagono Studios, а мастеринг сделал Giovanni Versari (Muse).
Трек-лист:
Part 1: The Kingdom
“The Quest Begins”
“Medieval Hero”
“The Sacred Crown”
“Valley Of The Lost”
“The Eve Of The Battle”
“Avathar”
“Immortal”
Part 2: The Journey
“Evil Laughter”
“Eternal Love”
“Master Of Hopes”
“All These Years”
“Lost In Time”
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