Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фильм о QUEEN собрал уже более ста миллионов долларов [63]
*Новое видео SLIPKNOT [44]
*SCORPIONS выпускают виски [23]
*Фронтмен OPETH считает, что DEEP PURPLE лучше BLACK SABBATH и LED ZEPP... [20]
*RAMMSTEIN объявили даты летних выступлений [20]
*
[= ||| все новости группы



*Vision Quest*



12 ноя 2018 : 		 VISION QUEST на Rockshots Records

| - |
|||| сегодня

VISION QUEST на Rockshots Records

*
zoom
*
* *
Итальянская группа VISION QUEST заключила соглашение с лейблом Rockshots Records, на котором 14 декабря в диджипаке, в цифровом варианте и в потоковом аудио состоится релиз дебютного одноимённого альбома. Продюсерами материала были Marco Bartoli и Guido Ponzi, сведение проводил Stefano Riccò в Esagono Studios, а мастеринг сделал Giovanni Versari (Muse).

Трек-лист:

Part 1: The Kingdom
“The Quest Begins”
“Medieval Hero”
“The Sacred Crown”
“Valley Of The Lost”
“The Eve Of The Battle”
“Avathar”
“Immortal”

Part 2: The Journey
“Evil Laughter”
“Eternal Love”
“Master Of Hopes”
“All These Years”
“Lost In Time”

Bonus tracks:
“Dragon Of Tomorrow”
“The Run”

VISION QUEST Sign With Rockshots Records





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 191

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Týr Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,32110595703125    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом