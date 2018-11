все новости группы







Vision Quest







12 ноя 2018 : VISION QUEST на Rockshots Records



сегодня



VISION QUEST на Rockshots Records Итальянская группа VISION QUEST заключила соглашение с лейблом Rockshots Records, на котором 14 декабря в диджипаке, в цифровом варианте и в потоковом аудио состоится релиз дебютного одноимённого альбома. Продюсерами материала были Marco Bartoli и Guido Ponzi, сведение проводил Stefano Riccò в Esagono Studios, а мастеринг сделал Giovanni Versari (Muse).



Трек-лист:



Part 1: The Kingdom

“The Quest Begins”

“Medieval Hero”

“The Sacred Crown”

“Valley Of The Lost”

“The Eve Of The Battle”

“Avathar”

“Immortal”



Part 2: The Journey

“Evil Laughter”

“Eternal Love”

“Master Of Hopes”

“All These Years”

“Lost In Time”



Bonus tracks:

“Dragon Of Tomorrow”

“The Run”













+0 -0









просмотров: 191