PETER CRISS обучает детей

Посмотреть эту публикацию в Instagram Peter Criss and John Good at DW day at Bentley’s Drum Shop #drumworkshop #bentleysdrumshop Публикация от Johnny Brooks (@jrny11) 11 Ноя 2018 в 8:23 PST
Peter Criss and John Good at DW day at Bentley’s Drum Shop #drumworkshop #bentleysdrumshop
Публикация от Johnny Brooks (@jrny11) 11 Ноя 2018 в 8:23 PST
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