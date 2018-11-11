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*Peter Criss*



13 ноя 2018 : 		 PETER CRISS обучает детей

20 июн 2017 : 		 PETER CRISS отыграл последнее шоу в США

13 май 2017 : 		 Видео с выступления PETER CRISS

23 мар 2016 : 		 Фрагмент трибьют-альбома PETER CRISS

21 дек 2014 : 		 PETER CRISS работает с JOHN 5 над своим новым сольником

17 янв 2012 : 		 PETER CRISS о возможном реюнионе с KISS

16 янв 2012 : 		 PETER CRISS получил награду Drum Legend'

15 фев 2011 : 		 PETER CRISS работает над новым альбомом

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PETER CRISS обучает детей

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PETER CRISS посетил десятого ноября Bentley's Drum Shop, Fresno, California, и несколько минут уделил маленькому поклоннику, который был одет в футболку KISS и носил грим "Catman", и немного подкорректировал технику его игры — видео доступно ниже.



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