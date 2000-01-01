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*Tygers of Pan Tang*



14 ноя 2018 : 		 Концертный релиз TYGERS OF PAN TANG выйдет зимой

17 авг 2018 : 		 Новое видео TYGERS OF PAN TANG

5 май 2017 : 		 Новое видео TYGERS OF PAN TANG

10 мар 2017 : 		 Новое видео TYGERS OF PAN TANG

11 сен 2016 : 		 Новое видео TYGERS OF PAN TANG

1 сен 2016 : 		 Винил TYGERS OF PAN TANG выйдет осенью

19 июл 2016 : 		 Обложка нового альбома TYGERS OF PAN TANG

3 фев 2016 : 		 Новый альбом TYGERS OF PAN TANG выйдет в августе

27 янв 2015 : 		 Новое видео TYGERS OF PAN TANG

12 янв 2015 : 		 Обложка нового релиза TYGERS OF PAN TANG

5 дек 2014 : 		 Новый релиз TYGERS OF PAN TANG выйдет в феврале

23 дек 2012 : 		 Последний альбом TYGERS OF PAN TANG вышел на виниле

19 июл 2012 : 		 Новый альбом TYGERS OF PAN TANG выйдет в сентябре

7 фев 2011 : 		 EP TYGERS OF PAN TANG выйдет в феврале

24 дек 2010 : 		 TYGERS OF PAN TANG приступят к записи в январе

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Концертный релиз TYGERS OF PAN TANG выйдет зимой

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21 декабря состоится релиз концертного альбома TYGERS OF PAN TANG "Hellbound Spellbound Live 1981", запись которого проходила в Nottingham Rock City, а сведение и мастеринг проводил Søren Andersen (Glenn Hughes, Mike Tramp) в октябре в Medley Studios, Denmark.

Альбом будет доступен в виде лимитированного бокс-сета (500 копий) с двойным винилом, золотым диджипаком с 20-страничным буклетом, эксклюзивным постером формата А2 с автографом Robb'a Weir'a, оригинальным ламинированным бейджем и бесплатным билетом на выступление группы 11 мая 2019 года на фестивале Nordic Noise.

Кроме этого, релиз появится на 140-граммовом виниле, лимитированном золотом диджипаке с 20-страничным буклетом (2000 копий) и в обычном стекле.

Трек-лист:

01. Take It
02. Rock'N'Roll Man
03. Black Jack
04. Tyger Bay
05. Insanity
06. Euthanasia
07. Mirror
08. Wild Cat
09. Money
10. Don't Stop By
11. Gangland
12. Silver + Gold
13. Hellbound
14. Slave To Freedom
15. All Or Nothing
16. Raised On Rock



TYGERS OF PAN TANG Feat. JOHN SYKES:






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