Концертный релиз TYGERS OF PAN TANG выйдет зимой 21 декабря состоится релиз концертного альбома TYGERS OF PAN TANG "Hellbound Spellbound Live 1981", запись которого проходила в Nottingham Rock City, а сведение и мастеринг проводил Søren Andersen (Glenn Hughes, Mike Tramp) в октябре в Medley Studios, Denmark.



Альбом будет доступен в виде лимитированного бокс-сета (500 копий) с двойным винилом, золотым диджипаком с 20-страничным буклетом, эксклюзивным постером формата А2 с автографом Robb'a Weir'a, оригинальным ламинированным бейджем и бесплатным билетом на выступление группы 11 мая 2019 года на фестивале Nordic Noise.



Кроме этого, релиз появится на 140-граммовом виниле, лимитированном золотом диджипаке с 20-страничным буклетом (2000 копий) и в обычном стекле.



Трек-лист:



01. Take It

02. Rock'N'Roll Man

03. Black Jack

04. Tyger Bay

05. Insanity

06. Euthanasia

07. Mirror

08. Wild Cat

09. Money

10. Don't Stop By

11. Gangland

12. Silver + Gold

13. Hellbound

14. Slave To Freedom

15. All Or Nothing

16. Raised On Rock



















