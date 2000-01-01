Концертный релиз TYGERS OF PAN TANG выйдет зимой

21 декабря состоится релиз концертного альбома TYGERS OF PAN TANG "Hellbound Spellbound Live 1981", запись которого проходила в Nottingham Rock City, а сведение и мастеринг проводил Søren Andersen (Glenn Hughes, Mike Tramp) в октябре в Medley Studios, Denmark.
Альбом будет доступен в виде лимитированного бокс-сета (500 копий) с двойным винилом, золотым диджипаком с 20-страничным буклетом, эксклюзивным постером формата А2 с автографом Robb'a Weir'a, оригинальным ламинированным бейджем и бесплатным билетом на выступление группы 11 мая 2019 года на фестивале Nordic Noise.
Кроме этого, релиз появится на 140-граммовом виниле, лимитированном золотом диджипаке с 20-страничным буклетом (2000 копий) и в обычном стекле.
Трек-лист:
01. Take It
02. Rock'N'Roll Man
03. Black Jack
04. Tyger Bay
05. Insanity
06. Euthanasia
07. Mirror
08. Wild Cat
09. Money
10. Don't Stop By
11. Gangland
12. Silver + Gold
13. Hellbound
14. Slave To Freedom
15. All Or Nothing
16. Raised On Rock
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).