Гитарист WINTERFYLLETH переиздает дебютный альбом 30 ноября на Indie Recordings состоится выход переиздания дебютного альбома проекта гитариста WINTERFYLLETH, WOLCENSMEN "Songs From The Fyrgen". Альбом будет издан с бонус-CD c новыми треками, включая кавер-версию BATHORY "Man Of Iron":



"Withershins"

"The Fyre-Bough"

"Sunne"

"Hoofes Upon the Shymmeringe Path"

"'Neath a Wreath of Firs"

"The Mon o' Micht"

"Snowfall"

"The Bekens are Aliht"

"Yerninge"



Songs From The Mere EP bonus disc:

"The Ferryman"

"Lady of the Depe"

"The Greene Wall"

"Beholdinge, He..."

"Man of Iron" (Bathory cover)











