сегодня



Видео с текстом от KILL ALL THE GENTLEMEN Группа KILL ALL THE GENTLEMEN опубликовали официальное видео с текстом на песню "I Welcome The Horror", которая взята из выходящего 22 ноября на Sliptrick Records альбома The Loss And The Rapture:



"I Welcome The Horror"

"Sing For Me Sinner"

"Where Here Is I Know Not"

"These Are Godless Times"

"Death’s Very Emissary"

"The Loss And The Rapture"

"Damnation Be My Guide"

"Once A Slave"















+0 -0









просмотров: 66