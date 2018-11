все новости группы







Aenimus

?

-

-





19 ноя 2018 : Новое видео AENIMUS



сегодня



Новое видео AENIMUS



Американская команда AENIMUS представила видео на композицию "Before The Eons", взятую из выходящего 22 февраля на Nuclear Blast Records альбома "Dreamcatcher".



Он будет доступен в следующих вариантах:



- CD jewel

- Vinyl – black, purple w/ black splatter, blue w/ white splatter

- Album Cover Long sleeve

- Album Cover Hoodie

- Album Cover T-shirt

- CD + Web Design T-shirt + Poster Bundle

- Vinyl (purple w/ black splatter) + Web Design T-shirt + Poster Bundle



Трек-лист Dreamcatcher:



"Before The Eons"

"Eternal"

"The Ritual"

"My Becoming"

"The Dark Triad"

"Between Iron And Silver"

"The Overlook"

"Caretaker"

"Second Sight"

"Day Zero"

"Dreamcatcher"















+0 -0









просмотров: 185