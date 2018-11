сегодня



THE CHARM THE FURY объявили о распаде



Группа THE CHARM THE FURY объявила о прекращении своего существования:



«Некоторые из вас, быть может, заметили, что мы в последнее время давно не подаём признаков жизни, и к тому были причины. Увы, но мы коллективно решили, что перспектив у THE CHARM THE FURY нет.



Очевидно, что это решение было нелёгким, поэтому мы не относимся к нему легкомысленно. К сожалению, группа не смогла удержаться в своём нынешнем составе по нескольким непростым причинам. С уходом наших старых гитаристов Mathijs'a Parent'a и Rolf'a Perdok'a многое изменилось. Кроме того, финансовое давление, которое оказывала группа на некоторых из нас, становилось слишком тяжёлым. Достаточно сказать, что в текущий ситуации оставаться дальше было невозможно, и, в конечном итоге, было необходимо принять решение.



Прежде всего, мы хотим от всего сердца поблагодарить всех фэнов, которых мы приобрели за это время, именно вы, ребята, подарили нам одни из лучших воспоминаний в жизни, и адекватно отблагодарить за это мы никогда не сможем. Начиная с нидерландских поклонников, которые были с нами с момента старта, и заканчивая фанатами по всему миру, которых мы собрали на своём творческом пути, — ребята, вы просто потрясающие, спасибо вам за всё!



Несмотря на трудные моменты, у нас есть много замечательных воспоминаний. От нашего скромного начала в Rockclub The Cave в Амстердаме, в котором мы играли аншлаговое выступление для 50 человек, крушащих мебель, заканчивая конкурсом Groezrock, когда нам предстояло выйти к толпе человек в пятьсот. Это была самая большая толпа из всех, что нам доводилось видеть со сцены. В то время никто не мог и мечтать о том, что однажды мы будем давать безумные концерты на разных фестивалях, начиная от Pinkpop и Graspop до Hell And Heaven в Мексике перед тысячами собравшихся людей.



Мы также хотим поблагодарить всех, кто помогал нам в нашей карьере. Прежде всего, нашего скромного менеджера Martijn'a, бывшего с нами в течение более чем пяти лет, и команду Nuclear Blast, которая оказала нам огромную помощь с последним релизом. И, конечно же, большое спасибо всем звукорежиссёрам, тур-менеджменту и членам команды техников. Вы, ребята, были основой этой группы. Кроме того, огромное спасибо Роберту и Дэниелу за то, что так многому нас научили. Благодарим мы и Mojo, которые помогли нам с букированием в начале карьеры и, конечно же, всех остальных букинг-агентов и агентства, сотрудничавших с нами на протяжении многих лет. Мы можем перечислять ещё долго тех, кого нужно упомянуть, но вы и так всё знаете сами.



Мы понимаем, что для некоторых эта новость может стать неожиданной, но это не повод забывать о хорошем, которого, безусловно, было много. Не стесняйтесь поделиться с нами своими воспоминаниями, мы прочитаем их с широкой улыбкой на лице.



Мы увидимся со всеми вами снова, возможно, на металлическом концерте, возможно, в каком-то новом музыкальном проекте. На этот вопрос ответ знает только время. И ещё раз спасибо всем огромное!»















