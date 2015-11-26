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Новое видео ODDKO
“Disobey”, новое видео проекта ODDKO, возглавляемого режиссером Giovanni Bucci, известным по двум видео KORN, а также снимавшим промо для Red Bull и MTV. В качестве дизайнера он принимал участие в работе над рядом фильмов, среди которых "Стар Трек", "Черепашки Ниндзя" и "Робокоп".
“Disobey” первый сингл из дебютного альбома “Escape the Maze”, в записи которого в качестве гостей принимали участие Veronika Coassolo (Tricky, Subsonica), партии ударных записывал Francesco Paoli (Fleshgod Apocalypse), а мастеринг альбома проводил Howie Weinberg (Rammstein, Madonna, Metallica…).
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nabastak_
А так - очень неплохо, но попсой и саундтрэками разит.
Лучше Мортииса послушаю.
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