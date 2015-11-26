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ANTHEM перезапишут хиты
Ветераны японской сцены, группа ANTHEM заключила соглашение с лейблом Nuclear Blast Records на представление своих интересов на европейских территориях. Первым релизом стане выпуск сборника лучших хитов, включающего перезаписанные версии самых популярных песен группы на английском. За сведение и мастеринг отвечает Jens Bogren. Диск, получивший название "Nucleus", будет доступен начиная с двадцать девятого марта. |
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