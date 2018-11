сегодня



Новое видео DUST BOLT



DUST BOLT выпустят новую работу, получившую название "Trapped In Chaos", 18 января. Диск будет доступен в следующих вариантах:



-CD Jewelcase

-LP Gatefold Black

-LP Gatefold Blue (Napalm Mailorder exclusive)

-Digital



Трек-лист:



“The Fourth Strike”

“Dead Inside”

“The Bad Ad”

“Bloody Rain”

“Rhythm To My Madness”

“Shed My Skin”

“Killing Time”

“Trapped In Chaos”

“Another Day In Hell”



Видео на "Dead Inside" доступно ниже.















