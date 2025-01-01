Новое видео AIRFORCE

"The Fury", новое видео группы AIRFORCE, в состав которой входит бывший барабанщик IRON MAIDEN Doug Sampson, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Acts of Madness", релиз которого состоялся 21 февраля:
"Among The Shadows"
"Life Turns To Dust"
"The Fury"
"Cursed Moon"
"Sniper"
"Lost Forever"
"Westworld"
"Heroes"
"Obliterated"
"Hacksaw Ridge"
"Strange World" (Iron Maiden cover)
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