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*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 94
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 60
*Новое видео LIV SIN 56
*Новое видео PARADISE LOST 54
*Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К 45
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Airforce

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|||| сегодня

Новое видео AIRFORCE



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"The Fury", новое видео группы AIRFORCE, в состав которой входит бывший барабанщик IRON MAIDEN Doug Sampson, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Acts of Madness", релиз которого состоялся 21 февраля:

"Among The Shadows"
"Life Turns To Dust"
"The Fury"
"Cursed Moon"
"Sniper"
"Lost Forever"
"Westworld"
"Heroes"
"Obliterated"
"Hacksaw Ridge"
"Strange World" (Iron Maiden cover)




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