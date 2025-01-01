Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 26
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 26
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
[= ||| все новости группы



*

Unheilig

*



2 сен 2025 : 		 Загадка от UNHEILIG

1 дек 2023 : 		 Видео с текстом от UNHEILIG

16 мар 2015 : 		 Новое видео UNHEILIG

6 окт 2014 : 		 Открытое письмо Графа фэнам UNHEILIG

22 фев 2014 : 		 Новое видео UNHEILIG

30 янв 2014 : 		 Unheilig: новый сигнл и "The Best Of" в марте

9 ноя 2012 : 		 Новое видео UNHEILIG

30 авг 2012 : 		 Новое видео UNHEILIG

23 мар 2012 : 		 Новое видео UNHEILIG

8 фев 2011 : 		 UNHEILIG отменили российские концерты

16 ноя 2010 : 		 Новое видео UNHEILIG

5 окт 2010 : 		 Концерты UNHEILIG перенесены на 2011 год

4 окт 2010 : 		 Новое видео UNHEILIG

2 окт 2010 : 		 UNHEILIG представит Германию на конкурсе "Евровидение"

13 июн 2010 : 		 Концертный релиз от UNHEILIG

29 янв 2010 : 		 Семплы с нового альбома UNHEILIG

18 янв 2010 : 		 Новое видео UNHEILIG

22 дек 2009 : 		 Новый альбом UNHEILIG выйдет в феврале

20 апр 2008 : 		 Концерты UNHEILIG в России переносятся!
| - |

|||| сегодня

Загадка от UNHEILIG



zoom
Дорогие поклонники UNHEILIG, всё начинается заново. После долгих лет молчания начинается новое путешествие – к новому альбому UnHEILIG. И я хочу провести вас с самого начала...

Три подсказки. Три слова. Название альбома – прежде чем я раскрою название нового альбома UNHEILIG, я подготовил небольшую загадку, которую вы должны будете разгадать вместе в течение следующих нескольких дней.

Подсказку к секретной целевой странице вы получите в новостной рассылке UNHEILIG



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 178

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом