сегодня



Загадка от UNHEILIG



Дорогие поклонники UNHEILIG, всё начинается заново. После долгих лет молчания начинается новое путешествие – к новому альбому UnHEILIG. И я хочу провести вас с самого начала...



Три подсказки. Три слова. Название альбома – прежде чем я раскрою название нового альбома UNHEILIG, я подготовил небольшую загадку, которую вы должны будете разгадать вместе в течение следующих нескольких дней.



Подсказку к секретной целевой странице вы получите в новостной рассылке UNHEILIG





