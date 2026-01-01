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Зал Славы Рок-н-ролла открывает выставку о женщинах в металле!



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Зал славы рок-н-ролла открывает новую выставку, посвященную женщинам, которые меняли и продолжают менять лицо тяжелой музыки. Экспозиция «Women In Metal: You Will Know My Name» начнет работу 10 июля и расскажет о самых ярких исполнительницах, бросавших вызов стереотипам и раздвигавших границы жанра.

Выставка посвящена артисткам, чьи смелость, новаторство и влияние сыграли важную роль в развитии металла. Благодаря мощным текстам, ярким сценическим образам и бескомпромиссной энергетике они не только помогли вывести жанр на новый уровень популярности, но и вдохновили целые поколения музыкантов оставаться верными себе и собственному творческому голосу.

Экспозиция объединит памятные экспонаты, связанные с исполнительницами, оставившими заметный след в истории металла. Среди них — Lita Ford, Lzzy Hale (HALESTORM), Alissa White-Gluz (ARCH ENEMY, DRAGONFORCE), Taylor Momsen (THE PRETTY RECKLESS), Courtney LaPlante (SPIRITBOX) и многие другие. Куратором выставки выступила помощник куратора Зала славы рок-н-ролла Haley Cronin.

«Женщины играют ключевую роль в развитии металла с самого момента его появления. Мы рады рассказать истории тех, кто смело находится на переднем крае творческих поисков и борьбы за признание. Благодаря своей необузданной энергии они прокладывают дорогу всем девушкам, которые просто хотят играть рок».

Официальное открытие выставки состоится 10 июля. Праздничную программу возглавят Lzzy Hale и Joe Hottinger из HALESTORM, которые исполнят небольшой акустический сет на открытой сцене PNC Stage. После этого выступят коллективы STORMS WITHIN, MAXILLA и REIGN OF Z.

«Я невероятно горжусь тем, что стала частью выставки "Women In Metal" в Зале славы рок-н-ролла, — говорит Lzzy. — Для меня большая честь стоять рядом со своими сестрами по крику. Именно эти женщины зажгли во мне огонь и помогли сформировать этот жанр. Вместе мы создаем пространство, где можно сиять, звучать громко и прокладывать путь следующему поколению — так же, как когда-то вдохновили нас наши предшественницы. Поднимайте "козу" и приходите отпраздновать это вместе со мной 10 июля!»

Билеты на церемонию открытия уже поступили в продажу. Вечерняя программа с официальным открытием выставки и выступлениями на площади Union Home Mortgage Plaza начнется в 19:00. Стоимость билета составляет 15 долларов. Также доступен билет категории Event Plus за 40 долларов, который включает посещение концертов, доступ в музей с 17:00 до 20:00, а также возможность ознакомиться с новой выставкой «Women In Metal».




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