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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 40
*Новое видео ANTHRAX 34
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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APOCÆLYPSE

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|||| сегодня

Новое видео APOCÆLYPSE



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"Black Box", новое видео группы APOCÆLYPSE, основанной гитаристом Ira Black (VIO-LENCE, LIZZY BORDEN, METAL CHURCH), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fænix", выходящего 28 августа




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