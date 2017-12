12 мар 2014



Фрагмент нового сингла CHANNEL ZERO Фрагмент нового сингла CHANNEL ZERO, "Electronic Cocaine", доступен для прослушивания ниже. Этот трек будет включен в новую работу, "Kill All Kings", выход которой намечен на этот год. Это будет первый альбом, записанный без барабанщика Phil'a Baheux'a, скончавшегося в августе в возрасте 45 лет.















+0 -0









просмотров: 571