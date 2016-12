21 дек 2016



Вокалист EXMORTUS выпускает кавер-версии Вокалист EXMORTUS выпустил сборник переработанных композиций Чайковского "The Nutcracker Suite":



"Overture"

"March"

"Dance Of The Sugarplum Fairy"

"Russian Dance"

"Arabian Dance"

"Chinese Dance"

"Dance Of The Reed Flutes"

"Waltz Of The Flowers"











просмотров: 342