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*Asphyx*



21 дек 2016 : 		 Новое видео ASPHYX

23 сен 2016 : 		 Новое видео ASPHYX

25 авг 2016 : 		 Новая песня ASPHYX

26 июл 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ASPHYX

18 июл 2016 : 		 Новый альбом ASPHYX выйдет осенью

22 дек 2015 : 		 ASPHYX вернутся в студию в январе

15 окт 2015 : 		 ASPHYX начнут запись в ноябре

6 фев 2015 : 		 Винилы ASPHYX выйдут в марте

21 дек 2014 : 		 ASPHYX переиздадут свой одноименный альбом на виниле

18 мар 2014 : 		 ASPHYX сменили ударника

6 авг 2013 : 		 Видео с выступления ASPHYX

7 май 2013 : 		 Вышел материал группа вокалиста ASPHYX

26 янв 2013 : 		 ASPHYX работают над "особым релизом"

24 фев 2012 : 		 Новый альбом ASPHYX доступен для прослушивания

17 фев 2012 : 		 Новое видео ASPHYX

6 фев 2012 : 		 Варианты изданий нового альбома ASPHYX

10 янв 2012 : 		 Вышел 7"-EP ASPHYX

18 дек 2011 : 		 ASPHYX исполнили новый трек

16 дек 2011 : 		 Новая песня ASPHYX

30 ноя 2011 : 		 Обложка нового альбома ASPHYX

18 сен 2011 : 		 ASPHYX о новом диске

13 дек 2010 : 		 ASPHYX начнут запись в январе

6 ноя 2010 : 		 ASPHYX выпустят сплиты с THANATOS, HOODED MENACE

1 сен 2010 : 		 Видео с концертного DVD ASPHYX

26 июл 2010 : 		 Обложка нового DVD ASPHYX

22 июл 2010 : 		 Трейлер нового DVD ASPHYX

2 июл 2010 : 		 Бокс-сет ASPHYX выйдет в июле

7 май 2010 : 		 Коллекционное издание от ASPHYX

25 апр 2010 : 		 ASPHYX записывают две новые песни

29 янв 2010 : 		 ASPHYX объяснили причины расставания с басистом

18 янв 2010 : 		 ASPHYX сменили басиста

28 июн 2009 : 		 Новое видео ASPHYX

13 май 2009 : 		 Подробности о новом альбоме ASPHYX

9 май 2009 : 		 ASPHYX: дата выхода нового альбома

3 апр 2009 : 		 ASPHYX завершили сведение и мастеринг нового альбома

15 мар 2009 : 		 ASPHYX завершают запись нового альбома

10 янв 2009 : 		 ASPHYX записали десять новых треков

7 май 2008 : 		 Воссоединившиеся ASPHYX выпустят новый сингл

4 янв 2008 : 		 ASPHYX в январе отправляются в студию

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Новое видео ASPHYX

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"Candiru", новое видео группы ASPHYX, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили на фестивале Turock Open Air, а монтажом занимался Maurice Swinkels из Younique Film.

Video Premiere: ASPHYX's 'Candiru'



asphyxincomingcd




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