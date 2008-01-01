Фраза, имя группы
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Гитарист ACCEPT надеется, что новый альбом выйдет летом
[100]
Видео с текстом от DEEP PURPLE
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DARKSIDE TOP 2016 : Итоги года
[79]
Вокалистка NIGHTWISH о своих словах про SLAYER
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Новое видео KREATOR
[35]
все новости группы
Asphyx
21 дек 2016
:
Новое видео ASPHYX
23 сен 2016
:
Новое видео ASPHYX
25 авг 2016
:
Новая песня ASPHYX
26 июл 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома ASPHYX
18 июл 2016
:
Новый альбом ASPHYX выйдет осенью
22 дек 2015
:
ASPHYX вернутся в студию в январе
15 окт 2015
:
ASPHYX начнут запись в ноябре
6 фев 2015
:
Винилы ASPHYX выйдут в марте
21 дек 2014
:
ASPHYX переиздадут свой одноименный альбом на виниле
18 мар 2014
:
ASPHYX сменили ударника
6 авг 2013
:
Видео с выступления ASPHYX
7 май 2013
:
Вышел материал группа вокалиста ASPHYX
26 янв 2013
:
ASPHYX работают над "особым релизом"
24 фев 2012
:
Новый альбом ASPHYX доступен для прослушивания
17 фев 2012
:
Новое видео ASPHYX
6 фев 2012
:
Варианты изданий нового альбома ASPHYX
10 янв 2012
:
Вышел 7"-EP ASPHYX
18 дек 2011
:
ASPHYX исполнили новый трек
16 дек 2011
:
Новая песня ASPHYX
30 ноя 2011
:
Обложка нового альбома ASPHYX
18 сен 2011
:
ASPHYX о новом диске
13 дек 2010
:
ASPHYX начнут запись в январе
6 ноя 2010
:
ASPHYX выпустят сплиты с THANATOS, HOODED MENACE
1 сен 2010
:
Видео с концертного DVD ASPHYX
26 июл 2010
:
Обложка нового DVD ASPHYX
22 июл 2010
:
Трейлер нового DVD ASPHYX
2 июл 2010
:
Бокс-сет ASPHYX выйдет в июле
7 май 2010
:
Коллекционное издание от ASPHYX
25 апр 2010
:
ASPHYX записывают две новые песни
29 янв 2010
:
ASPHYX объяснили причины расставания с басистом
18 янв 2010
:
ASPHYX сменили басиста
28 июн 2009
:
Новое видео ASPHYX
13 май 2009
:
Подробности о новом альбоме ASPHYX
9 май 2009
:
ASPHYX: дата выхода нового альбома
3 апр 2009
:
ASPHYX завершили сведение и мастеринг нового альбома
15 мар 2009
:
ASPHYX завершают запись нового альбома
10 янв 2009
:
ASPHYX записали десять новых треков
7 май 2008
:
Воссоединившиеся ASPHYX выпустят новый сингл
4 янв 2008
:
ASPHYX в январе отправляются в студию
21 дек 2016
Новое видео
ASPHYX
"Candiru", новое видео группы ASPHYX, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили на фестивале Turock Open Air, а монтажом занимался Maurice Swinkels из Younique Film.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).