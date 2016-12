сегодня



Новое видео LOST IN GREY Финская группа LOST IN GREY выпустила новое видео на песню “Dark Skies”. Трек войдёт в новый альбом "The Grey Realms", выход которого намечен на 3 марта на NoiseArt Records.



Предзаказ на альбом можно оформить здесь, а видео опубликовано ниже.



Трек-лист альбома:



“Waltz Of Lillian”

“Road To Styx”

“Dark Skies”

“Revelation”

“The Order”

“New Horizon”

“The Grey Realms”

“Silence Falls”

















