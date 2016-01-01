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*Lost In Grey*



22 дек 2016 : 		 Новое видео LOST IN GREY

11 ноя 2016 : 		 Трейлер LOST IN GREY

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Новое видео LOST IN GREY

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Финская группа LOST IN GREY выпустила новое видео на песню “Dark Skies”. Трек войдёт в новый альбом "The Grey Realms", выход которого намечен на 3 марта на NoiseArt Records.

Предзаказ на альбом можно оформить здесь, а видео опубликовано ниже.

Трек-лист альбома:

“Waltz Of Lillian”
“Road To Styx”
“Dark Skies”
“Revelation”
“The Order”
“New Horizon”
“The Grey Realms”
“Silence Falls”

Finland's LOST IN GREY Premier вЂњDark SkiesвЂќ Music Video







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