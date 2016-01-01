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Новое видео LOST IN GREY
Финская группа LOST IN GREY выпустила новое видео на песню “Dark Skies”. Трек войдёт в новый альбом "The Grey Realms", выход которого намечен на 3 марта на NoiseArt Records.
Предзаказ на альбом можно оформить здесь, а видео опубликовано ниже.
Трек-лист альбома:
“Waltz Of Lillian”
“Road To Styx”
“Dark Skies”
“Revelation”
“The Order”
“New Horizon”
“The Grey Realms”
“Silence Falls”
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