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*DARKSIDE TOP 2016 : Итоги года [122]
*Dave Mustaine: «MEGADETH состоит из нескольких звёзд и живой легенды» [97]
*Новое видео KREATOR [37]
*IMMORTAL начнут запись в январе [32]
*Вокалист LINKIN PARK уверен, что группа попадёт в Зал славы рок-н-ролл... [31]
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*Hatriot*



29 дек 2016 : 		 Видео с текстом от HATRIOT

29 июн 2016 : 		 Демо от HATRIOT

18 фев 2014 : 		 Семплы новых песен HATRIOT

8 фев 2014 : 		 HATRIOT в огне

28 янв 2014 : 		 Новая песня HATRIOT

25 янв 2014 : 		 HATRIOT исполняют EXODUS

7 янв 2014 : 		 Выход нового альбома HATRIOT отложен

13 дек 2013 : 		 Видео с выступления HATRIOT

20 ноя 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HATRIOT

6 авг 2013 : 		 HATRIOT начнут запись в сентябре

11 апр 2013 : 		 Новое видео HATRIOT

13 фев 2013 : 		 Новый альбом HATRIOT доступен для прослушивания

10 янв 2013 : 		 Семплы новых песен HATRIOT

29 ноя 2012 : 		 Фрагмент нового трека HATRIOT

13 ноя 2012 : 		 Обложка нового альбома HATRIOT

29 окт 2012 : 		 Видео с выступления HATRIOT

25 окт 2012 : 		 Новый альбом HATRIOT выйдет в январе

4 сен 2012 : 		 Участники TESTAMENT, MACHINE HEAD стали гостями на дебютном альбоме HATRIOT

13 июл 2012 : 		 HATRIOT на MASSACRE RECORDS

13 июн 2012 : 		 Новое видео HATRIOT

1 июн 2012 : 		 HATRIOT объявили о поиске барабанщика

9 мар 2012 : 		 Видео с выступления HATRIOT

12 янв 2012 : 		 Видео с выступления HATRIOT

22 дек 2011 : 		 Новый гитарист HATRIOT дебютирует на благотворительном шоу

20 июл 2011 : 		 Видео с первого концерта HATRIOT

16 май 2011 : 		 Демо HATRIOT доступно для скачивания

18 мар 2011 : 		 Новая песня HATRIOT

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Видео с текстом от HATRIOT

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HATRIOT опубликовали официальное видео с текстом на песню "Frankenstein Must Be Destroyed".

HATRIOT Releases 'Frankenstein Must Be Destroyed' Lyric Video



hatriotfrankensteincover




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