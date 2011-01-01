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все новости группы
Hatriot
29 дек 2016
:
Видео с текстом от HATRIOT
29 июн 2016
:
Демо от HATRIOT
18 фев 2014
:
Семплы новых песен HATRIOT
8 фев 2014
:
HATRIOT в огне
28 янв 2014
:
Новая песня HATRIOT
25 янв 2014
:
HATRIOT исполняют EXODUS
7 янв 2014
:
Выход нового альбома HATRIOT отложен
13 дек 2013
:
Видео с выступления HATRIOT
20 ноя 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома HATRIOT
6 авг 2013
:
HATRIOT начнут запись в сентябре
11 апр 2013
:
Новое видео HATRIOT
13 фев 2013
:
Новый альбом HATRIOT доступен для прослушивания
10 янв 2013
:
Семплы новых песен HATRIOT
29 ноя 2012
:
Фрагмент нового трека HATRIOT
13 ноя 2012
:
Обложка нового альбома HATRIOT
29 окт 2012
:
Видео с выступления HATRIOT
25 окт 2012
:
Новый альбом HATRIOT выйдет в январе
4 сен 2012
:
Участники TESTAMENT, MACHINE HEAD стали гостями на дебютном альбоме HATRIOT
13 июл 2012
:
HATRIOT на MASSACRE RECORDS
13 июн 2012
:
Новое видео HATRIOT
1 июн 2012
:
HATRIOT объявили о поиске барабанщика
9 мар 2012
:
Видео с выступления HATRIOT
12 янв 2012
:
Видео с выступления HATRIOT
22 дек 2011
:
Новый гитарист HATRIOT дебютирует на благотворительном шоу
20 июл 2011
:
Видео с первого концерта HATRIOT
16 май 2011
:
Демо HATRIOT доступно для скачивания
18 мар 2011
:
Новая песня HATRIOT
29 дек 2016
Видео с текстом от
HATRIOT
HATRIOT опубликовали официальное видео с текстом на песню "Frankenstein Must Be Destroyed".
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).