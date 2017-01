сегодня



Гитарист AMORAL рассказал о причинах распада коллектива Пятого января AMORAL отыграли прощальное выступление в клубе Tavastia в Хельсинки. Гитарист Ben Varon в сообщении на Facebook рассказал о причинах такого поступка:



«Если честно, я не предполагал, что AMORAL развалятся после "In Sequence" в момент создания, записи и сведения этого альбома. Решение было принято только после того, как альбом был готов, потому что именно тогда стало совершенно очевидно, что полноценное турне для большинства из нас просто невозможно из-за графиков. Но я скажу, что довольно забавно, что всё сошлось так, что альбом оказался идеальным прощальным релизом безо всякого планирования со стороны кого-то из команды. Мы вернули Niko в группу, потом с той же просьбой обратились к Silver'y. И то, что финальным треком стала "From The Beginning", наша самая длительная, грандиозная тема в карьере, которая всё нарастала и нарастала ближе к своему эпилогу со всеми соло, хорами, оркестровками... По сути, после неё идти дальше уже некуда. Получилось, что "круг замкнулся", это даже несколько зловеще. Вспоминая о процессе, могу сказать, что это знание было у меня где-то на подсознательном уровне. Но с другой стороны, семь — идеальное число для дискографии. Куда более красивое, чем шесть или восемь.



А что касается самого решения о роспуске... Всё получалось так, что тур было организовать с каждым днем всё сложнее и сложнее. Ari сообщил нам, что большую часть года будет занят в театре, Juffi также дал нам понять, что длительные туры для него будут проблемой. А я совсем не хотел становиться командой, в которой постоянные замены музыкантов и новые участники на каждых новых гастролях. Я верю в то, что группа должна быть группой, и аудитория хочет видеть тот состав, который они слышали на записи. И кроме того, я хотел ездить с концертами как раньше, если даже не больше. Для меня не имело смысла вкладывать всю энергию в год в сочинение и запись и не поехать в большое турне, чтобы представить эти песни по всему миру. Так эта мысль и начала формироваться в моей голове, что AMORAL изжил себя и пора начать заниматься чем-то другим».















+0 -1



просмотров: 195