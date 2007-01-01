Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Трейлер нового альбома KREATOR [98]
*RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его ... [91]
*U.D.O.: «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться» [40]
*C Новым Годом! [32]
*TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно» [22]
[= ||| все новости группы



*Amoral*



17 янв 2017 : 		 Гитарист AMORAL рассказал о причинах распада коллектива

6 фев 2016 : 		 Новое видео AMORAL

22 янв 2016 : 		 Новая песня AMORAL

10 дек 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AMORAL

6 дек 2015 : 		 Новая песня AMORAL

28 ноя 2015 : 		 Новый альбом AMORAL выйдет в феврале

27 мар 2015 : 		 В AMORAL вернулся оригинальный вокалист

29 дек 2014 : 		 Кавер-версия THE CURE от AMORAL

31 авг 2014 : 		 Концертное видео AMORAL

15 апр 2014 : 		 Видео с юбилейного концерта AMORAL

25 мар 2014 : 		 Новое видео AMORAL

17 фев 2014 : 		 AMORAL выпустят новый альбом на Graphite Records

7 фев 2014 : 		 AMORAL о виниловом издании последнего альбома

10 янв 2014 : 		 Новая песня AMORAL

19 дек 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AMORAL

30 сен 2013 : 		 Новая песня AMORAL

3 сен 2013 : 		 AMORAL завершили работу над альбомом

3 мар 2013 : 		 AMORAL приступили к записи нового альбома

11 сен 2012 : 		 AMORAL о визите в Китай и Японию

1 июн 2012 : 		 Новое видео AMORAL

26 окт 2011 : 		 Анимированное интервью от AMORAL

4 окт 2011 : 		 Новое видео AMORAL

21 сен 2011 : 		 Обложка нового альбома AMORAL

4 авг 2011 : 		 Новая песня AMORAL

17 май 2011 : 		 Новый сингл AMORAL

13 май 2011 : 		 AMORAL выпустят сингл

13 апр 2011 : 		 AMORAL завершили работу над новым альбомом

31 янв 2011 : 		 AMORAL объявили имя нового гитариста

22 дек 2010 : 		 AMORAL отправятся в студию в январе

26 ноя 2010 : 		 AMORAL подводят итоги года

31 май 2010 : 		 AMORAL сочиняют новый материал

13 янв 2010 : 		 Из AMORAL ушёл гитарист

3 июл 2009 : 		 Новое видео AMORAL в сети

30 апр 2009 : 		 Новое видео AMORAL

10 мар 2009 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома AMORAL

2 мар 2009 : 		 Название и трек-лист нового альбома AMORAL

3 фев 2009 : 		 Обложка сингла AMORAL

23 янв 2009 : 		 Новый сингл от AMORAL

15 янв 2009 : 		 Новый сингл AMORAL выйдет в феврале

26 ноя 2008 : 		 AMORAL представили нового вокалиста

4 окт 2008 : 		 AMORAL работают над новым материалом

22 май 2008 : 		 AMORAL представили нового басиста

7 авг 2007 : 		 AMORAL расстаются с басистом

3 май 2007 : 		 Обложка нового альбома AMORAL

9 апр 2007 : 		 AMORAL подтвердили выпуск интернет сингла

3 авг 2006 : 		 AMORAL отправятся в студию в январе

21 май 2006 : 		 Опубликовано концертное видео AMORAL "Decrowning"

6 сен 2005 : 		 Доступны семплы с нового альбома AMORAL

| - |
|||| сегодня

Гитарист AMORAL рассказал о причинах распада коллектива

*
zoom
*
* *
Пятого января AMORAL отыграли прощальное выступление в клубе Tavastia в Хельсинки. Гитарист Ben Varon в сообщении на Facebook рассказал о причинах такого поступка:

«Если честно, я не предполагал, что AMORAL развалятся после "In Sequence" в момент создания, записи и сведения этого альбома. Решение было принято только после того, как альбом был готов, потому что именно тогда стало совершенно очевидно, что полноценное турне для большинства из нас просто невозможно из-за графиков. Но я скажу, что довольно забавно, что всё сошлось так, что альбом оказался идеальным прощальным релизом безо всякого планирования со стороны кого-то из команды. Мы вернули Niko в группу, потом с той же просьбой обратились к Silver'y. И то, что финальным треком стала "From The Beginning", наша самая длительная, грандиозная тема в карьере, которая всё нарастала и нарастала ближе к своему эпилогу со всеми соло, хорами, оркестровками... По сути, после неё идти дальше уже некуда. Получилось, что "круг замкнулся", это даже несколько зловеще. Вспоминая о процессе, могу сказать, что это знание было у меня где-то на подсознательном уровне. Но с другой стороны, семь — идеальное число для дискографии. Куда более красивое, чем шесть или восемь.

А что касается самого решения о роспуске... Всё получалось так, что тур было организовать с каждым днем всё сложнее и сложнее. Ari сообщил нам, что большую часть года будет занят в театре, Juffi также дал нам понять, что длительные туры для него будут проблемой. А я совсем не хотел становиться командой, в которой постоянные замены музыкантов и новые участники на каждых новых гастролях. Я верю в то, что группа должна быть группой, и аудитория хочет видеть тот состав, который они слышали на записи. И кроме того, я хотел ездить с концертами как раньше, если даже не больше. Для меня не имело смысла вкладывать всю энергию в год в сочинение и запись и не поехать в большое турне, чтобы представить эти песни по всему миру. Так эта мысль и начала формироваться в моей голове, что AMORAL изжил себя и пора начать заниматься чем-то другим».

AMORAL Guitarist Explains Decision To Call It Quits



amoralfinalshowposterjan2017




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 195

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Epica Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом