сегодня



Гитарист ONE MACHINE исполняет классику OZZY Steve Smyth (One Machine, ex-Nevermore, ex-Forbidden) присоединился на сцене к кавер группе Black Sabbath / Ozzy Osbourne SWEET LEAF и исполнил классику OZZY "Bark At The Moon".















