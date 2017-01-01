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10 янв 2017
Новый альбом NEWMACHINE выйдет весной
NEWMACHINE выпустят дебютную работу, получившую название "Karma", 17 марта. Продюсером материала был Howard 'The Doctor' Lindeman (John Lennon, Blue Oyster Cult, KISS), а мастеринг проводил Bill Leverty в Firehouse.
Трек-лист:
"Hell To Pay"
"Nowhere Fast"
"Everglades"
"Lost"
"Love Is Crazy"
"No More"
"Hold On"
"Livin' It Up"
*Bonus Track
*Bonus Track
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