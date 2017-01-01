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*Newmachine*



10 янв 2017 : 		 Новый альбом NEWMACHINE выйдет весной

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|||| 10 янв 2017

Новый альбом NEWMACHINE выйдет весной

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NEWMACHINE выпустят дебютную работу, получившую название "Karma", 17 марта. Продюсером материала был Howard 'The Doctor' Lindeman (John Lennon, Blue Oyster Cult, KISS), а мастеринг проводил Bill Leverty в Firehouse.

Трек-лист:

"Hell To Pay"
"Nowhere Fast"
"Everglades"
"Lost"
"Love Is Crazy"
"No More"
"Hold On"
"Livin' It Up"
*Bonus Track
*Bonus Track

NEWMACHINE - Debut Album Karma Due In March




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