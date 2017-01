все новости группы







Новый альбом NEWMACHINE выйдет весной NEWMACHINE выпустят дебютную работу, получившую название "Karma", 17 марта. Продюсером материала был Howard 'The Doctor' Lindeman (John Lennon, Blue Oyster Cult, KISS), а мастеринг проводил Bill Leverty в Firehouse.



Трек-лист:



"Hell To Pay"

"Nowhere Fast"

"Everglades"

"Lost"

"Love Is Crazy"

"No More"

"Hold On"

"Livin' It Up"

*Bonus Track

*Bonus Track











