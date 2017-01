10 янв 2017



Новый альбом FINAL DRIVE выйдет зимой FINAL DRIVE выпустят новую работу, получившую название "Dig Deeper", третьего февраля. Обложку для нее создал Jordan Gaw, продюсером был Charlie Bellmore (Jasta, Kingdom of Sorrow), сведением занимался Nicky Bellmore (Dexters Lab Studio, Toxic Holocaust), а мастеринг выполнил Zuess (Hatebreed, Rob Zombie):



“This Is How”

“Built To Break”

“The Last Time”

“Six Feet Down”

“Want It All”

“Life Decided”

“Follow The Curse”

“Beneath Us”

“Of A Killer”

“Black Out”













