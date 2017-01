все новости группы







10 янв 2017 : Новое видео AMERICAN GRIM



10 янв 2017



Новое видео AMERICAN GRIM "Freakshow", новое видео группы AMERICAN GRIM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Freakshow", выходящего 24 февраля на Entertainment One (eOne Music) / Rocktagon Worldwide Music:



“Concrete Jungle”

“Freakshow”

“Only One”

“Burn Hollywood”

“Drugs Like Candy”

“The Guns”

“I Want Out”

“Fight Night”

“Doctor Doc”

“Idols”

“Get Loud”

