Новая песня POWER TRIP "Executioner's Tax (Swing Of The Axe)," новая песня группы POWER TRIP, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Nightmare Logic", выход которого запланирован на 24 февраля на Southern Lord:



“Soul Sacrifice”

“Executioner’s Tax (Swing Of The Axe)”

“Firing Squad”

“Nightmare Logic”

“Waiting Around To Die”

“Ruination”

“If Not Us Then Who”

“Crucifixation”













