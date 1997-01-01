Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его ... [103]
*Трейлер нового альбома KREATOR [98]
*U.D.O.: «Тур DIRKSCHNEIDER может и продлиться» [43]
*TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно» [22]
*Новый релиз DIMMU BORGIR выйдет весной [20]
[= ||| все новости группы



*Power Trip*



19 янв 2017 : 		 Новая песня POWER TRIP

1 июн 2012 : 		 POWER TRIP на SOUTHERN LORD

| - |
|||| сегодня

Новая песня POWER TRIP

*
zoom
*
* *
"Executioner's Tax (Swing Of The Axe)," новая песня группы POWER TRIP, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Nightmare Logic", выход которого запланирован на 24 февраля на Southern Lord:

“Soul Sacrifice”
“Executioner’s Tax (Swing Of The Axe)”
“Firing Squad”
“Nightmare Logic”
“Waiting Around To Die”
“Ruination”
“If Not Us Then Who”
“Crucifixation” 

POWER TRIP Streaming вЂњExecutionerвЂ™s Tax (Swing Of The Axe)вЂќ Track





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 122

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Epica Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом