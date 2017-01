сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома FEN FEN выпустят новую работу, получившую название "Winter", 17 марта на Code666. Продюсером материала был Jaime Gomez Arellano из Orgone Studios in London (Ulver, Altar Of Plagues, Grave Miasma, Primordial, Solstafir). Альбом будет доступен на CD, двойном виниле (тираж 300 копий), в цифровом варианте, а также в коллекционном бокс-сете тиражом в 199 копий с дополнительным CD и специальным винилом, постером и футболкой.



Трек-лист:



“I (Pathway)”

“II (Penance)”

“III (Fear)”

“IV (Interment)”

“V (Death)”

“VI (Sight)”



Bonus (available on all limited formats)



“The Keening Soils”

“Sight (Reprise)”

“Penumbral Whispers”

“Temples Beyond The Shoreline”









