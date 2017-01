сегодня



Новое видео WARBRINGER "Silhouettes", новое видео группы WARBRINGER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Woe To The Vanquished", выходящего 31 марта на Napalm Records. Сведением материала занимался Mike Plottnikoff (Fear Factory, In Flames), мастеринг проводил Howie Weinberg (Slayer, Pantera), а обложку создал Andreas Marschall (Sodom, Blind Guardian, Obituary).



Трек-лист:



01. Silhouettes

02. Woe To The Vanquished

03. Remain Violent

04. Shellfire

05. Descending Blade

06. Spectral Asylum

07. Divinity Of Flesh

08. When The Guns Fell Silent



Bonus 7" single track listing:



01. Evil Dead (DEATH cover featuring Chris Monroy of SKELETAL REMAINS)

02. Arc Lite (CORONER cover featuring Jadran "Conan" Gonzalez of EXMORTUS)















