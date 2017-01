сегодня



Новый альбом FIT FOR AN AUTOPSY выйдет весной FIT FOR AN AUTOPSY выпустят новую работу, получившую название "The Great Collapse", 17 марта на Entertainment One/Good Fight Music в Северной Америке и на SPV в Европе. Adam Burke был нанят для создания оформления.















