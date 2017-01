сегодня



Из ANGELS IN VEIN ушел гитарист Stacey Blades (Let It Rawk, Ratt) объявил о своем решении покинуть состав ANGELS IN VEIN.



«После десяти месяцев бездействия, для меня настал момент идти дальше как музыкант, автор песен и артист. У меня не осталось причин, по которым я мог бы остаться в группе. Желаю Taz, Chris, Adam и Troy всего наилучшего».









