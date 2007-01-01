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*Новый релиз DIMMU BORGIR выйдет весной [20]
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*Nightrage*



22 янв 2017 : 		 Новая песня NIGHTRAGE

17 дек 2016 : 		 Новая песня NIGHTRAGE

13 дек 2016 : 		 Новый сингл NIGHTRAGE выйдет на этой неделе

29 авг 2016 : 		 NIGHTRAGE готовы к студии

27 июл 2016 : 		 Новые участники NIGHTRAGE

2 июн 2015 : 		 NIGHTRAGE выпустили сингл

23 апр 2015 : 		 Новый альбом NIGHTRAGE доступен для прослушивания

21 апр 2015 : 		 Видео с текстом от NIGHTRAGE

8 апр 2015 : 		 Новое видео NIGHTRAGE

4 мар 2015 : 		 Новая песня NIGHTRAGE

31 янв 2015 : 		 Новый альбом NIGHTRAGE выйдет в апреле

24 июл 2014 : 		 NIGHTRAGE на DESPOTZ

24 сен 2013 : 		 Бывший гитарист IN FLAMES выступил с NIGHTRAGE

16 июл 2013 : 		 JIMMIE STRIMELL выступит с NIGHTRAGE на ближайших концертах

26 июн 2013 : 		 Из NIGHTRAGE ушел вокалист

29 апр 2013 : 		 NIGHTRAGE приступили к работе над альбомом

8 янв 2013 : 		 Видео с выступления NIGHTRAGE

19 дек 2012 : 		 TOMAS LINDBERG присоединится к NIGHTRAGE для выступления на GOTHENBURG SOUND FESTIVAL

10 сен 2012 : 		 Рассказ о визите NIGHTRAGE в Корею

22 май 2012 : 		 Новое видео NIGHTRAGE

5 апр 2012 : 		 Гитарист WHITE WIZZARD поедет в тур с NIGHTRAGE

31 дек 2011 : 		 Кавер-версия DEF LEPPARD от NIGHTRAGE

16 ноя 2011 : 		 Видео из тура NIGHTRAGE

5 окт 2011 : 		 Гитарист NIGHTRAGE пропустит тур

6 сен 2011 : 		 Новая песня NIGHTRAGE

9 авг 2011 : 		 Новая песня NIGHTRAGE

21 июл 2011 : 		 Обложка нового альбома NIGHTRAGE

29 июн 2011 : 		 Название и трек-лист нового альбома NIGHTRAGE

18 май 2011 : 		 Участники OZZY OSBOURNE, EVERGREY на новом альбоме NIGHTRAGE

5 апр 2011 : 		 TOMAS LINDBERG в гостях на новом NIGHTRAGE

10 мар 2011 : 		 NIGHTRAGE войдут в студию в июне

21 ноя 2010 : 		 Новая компиляция NIGHTRAGE

16 апр 2010 : 		 Фронтмен NIGHTRAGE о смерти Peter'a Steele'a

18 фев 2010 : 		 Нове видео NIGHTRAGE

9 июн 2009 : 		 Новый альбом NIGHTRAGE в сети

2 июн 2009 : 		 Ещё одна композиция NIGHTRAGE в сети

11 май 2009 : 		 Новая песня NIGHTRAGE

30 апр 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NIGHTRAGE

18 мар 2009 : 		 NIGHTRAGE завершили запись альбома

10 ноя 2008 : 		 NIGHTRAGE в феврале отправятся в студию

25 сен 2007 : 		 NIGHTRAGE расстались с гитаристом

20 фев 2007 : 		 Новое видео NIGHTRAGE

10 фев 2007 : 		 NIGHTRAGE нашли нового гитариста

4 дек 2006 : 		 Обнародованы даты выхода нового альбома NIGHTRAGE

4 окт 2006 : 		 Состав NIGHTRAGE пополнился барабанщиком и сессионным гитаристом

13 июл 2006 : 		 NIGHTRAGE ищут ударника и гитариста

25 июн 2006 : 		 NIGHTRAGE подписали контракт с LIFEFORCE RECORDS

30 май 2006 : 		 NIGHTRAGE расстались с Century Media

24 дек 2005 : 		 NIGHTRAGE начали работу над новым альбомом

14 апр 2003 : 		 NIGHTRAGE: новые MP3

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Новая песня NIGHTRAGE

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“Affliction”, новая песня группы NIGHTRAGE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Venomous", выход которого запланирован на 21 марта на Despotz Records.

NIGHTRAGE Streaming New Song вЂњAfflictionвЂќ





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