2 фев 2017



Обложка и трек-лист нового альбома DEMON HUNTER DEMON HUNTER выпустят новую работу, получившую название "Outlive", 31 марта на Solid State Records. Помимо обычной версии, альбом будет доступен в бокс-сете с двумя бонус-треками, DVD с фильмом о записи альбома, фотокарточками, буклетом, постером, банданой, кольцом и другим.



Трек-лист:



01. Trying Times

02. Jesus Wept

03. Cold Winter Sun

04. Died In My Sleep

05. Half As Dead

06. Cold Blood

07. One Step Behind

08. Raining Down

09. The End

10. One Less

11. Patience

12. Slight The Odds























