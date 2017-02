2 фев 2017



Новый альбом MAMMOTH MAMMOTH выйдет весной MAMMOTH MAMMOTH выпустят новую работу, получившую название "Mount The Mountain", 28 апреля на Napalm records:



“Mount The Mountain”

“Spellbound”

“Hole In The Head”

“Kickin’ My Dog”

“Procrastination”

“Sleep Walker”

“Epitome”

“Hard Way Down”

“Wild And Dead”

“Cold Liquor”

“I Cant Get You Out Of My Head” (Bonus Track)









