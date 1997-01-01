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*Morbid Flesh*



5 фев 2017 : 		 Новая песня MORBID FLESH

4 фев 2014 : 		 Новый миньон MORBID FLESH выйдет в марте

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Новая песня MORBID FLESH

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"The Circle Cursed", новая песня группы MORBID FLESH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Rites Of The Mangled", выход которого запланирован на 24 апреля на Unholy Prophecies:

"The Circle Cursed"
"Burn The Entrails"
"Banished To Oblivion"
"Heretics Hammer"
"Feeding Mallows"
"Incantation"
"Evil Behind You"

MORBID FLESH Set Release Date For New Album, Reveal First Track




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