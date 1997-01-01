сегодня



Новая песня MORBID FLESH "The Circle Cursed", новая песня группы MORBID FLESH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Rites Of The Mangled", выход которого запланирован на 24 апреля на Unholy Prophecies:



"The Circle Cursed"

"Burn The Entrails"

"Banished To Oblivion"

"Heretics Hammer"

"Feeding Mallows"

"Incantation"

"Evil Behind You"



<a data-cke-saved-href="http://unholyprophecies.bandcamp.com/album/rites-of-the-mangled-cd-12-lp" href="http://unholyprophecies.bandcamp.com/album/rites-of-the-mangled-cd-12-lp">Rites Of The Mangled (CD / 12" LP) by MORBID FLESH</a>







+0 -0



просмотров: 68

