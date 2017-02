сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома HIDEOUS DIVINITY HIDEOUS DIVINITY опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Adveniens", релиз которого намечен на 28 апреля. Запись материала, сведение и мастеринг проходил в студии Stefano Morabito's 16th Cellar Studio (Hour Of Penance, Fleshgod Apocalypse etc.):



“Ages Die”

“Sub Specie Aeternitatis”

“Passages”

“Angel Of Revolution”

“Feeding Off The Blind”

“When Flesh Unfolds”

“Messianica”

“Future In Red”

“Embodiment Of Chaos” (Sinister cover)









