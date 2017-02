все новости группы







SpiteFuel







5 фев 2017 : Новый альбом SPITEFUEL выйдет весной



сегодня



Новый альбом SPITEFUEL выйдет весной SPITEFUEL объявили о том, что их новая работа, получившая название "Second To None", будет выпущена седьмого апреля на MDD Records. Обложку для альбома создал Travis Smith (Nevermore, Iced Earth, Opeth).





Sleeping With Wolves by SpiteFuel





+0 -0



просмотров: 77