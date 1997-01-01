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ALFAHANNE на Indie Recordings
Шведская команда ALFAHANNE заключила соглашение с лейблом Indie Recordings, на котором седьмого апреля состоится релиз нового альбома "Det Nya Svarta". Запись материала проходила в студии Dödskultс Pehr'ом Skjoldhammer'ом, а сведение и мастеринг провел Stamos Koliousis.
Трек-лист:
“Satans verser” (with Dolk from Kampfar)
“Stigmata”
“Avgrundsgravitation” (with David Lindh from Yvonne & Broder Daniel)
“Klubb 27”
“Mitt mörker är mörkare än ditt” (with Nadine Skjoldhammer)
“Dödsmaskin” (with Samrabb from Gehenna)
“Även hund har sin dag”
“Svarta får”
“Det nya svarta”
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