ALFAHANNE на Indie Recordings Шведская команда ALFAHANNE заключила соглашение с лейблом Indie Recordings, на котором седьмого апреля состоится релиз нового альбома "Det Nya Svarta". Запись материала проходила в студии Dödskultс Pehr'ом Skjoldhammer'ом, а сведение и мастеринг провел Stamos Koliousis.



Трек-лист:



“Satans verser” (with Dolk from Kampfar)

“Stigmata”

“Avgrundsgravitation” (with David Lindh from Yvonne & Broder Daniel)

“Klubb 27”

“Mitt mörker är mörkare än ditt” (with Nadine Skjoldhammer)

“Dödsmaskin” (with Samrabb from Gehenna)

“Även hund har sin dag”

“Svarta får”

“Det nya svarta”









