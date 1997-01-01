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*Alfahanne*



5 фев 2017 : 		 ALFAHANNE на Indie Recordings

16 июн 2015 : 		 Вокалист HORNA на новом альбоме ALFAHANNE

7 июн 2015 : 		 Вокалист KVELERTAK на новом альбоме ALFAHANNE

11 сен 2014 : 		 ALFAHANNE работают над новым альбомом

14 янв 2014 : 		 Новая песня ALFAHANNE с участием вокалиста TAAKE

6 янв 2014 : 		 Трек-лист нового альбома ALFAHANNE

24 авг 2013 : 		 Музыканты TAAKE, SHINING, HELHEIM на дебюте ALFAHANNE

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ALFAHANNE на Indie Recordings

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Шведская команда ALFAHANNE заключила соглашение с лейблом Indie Recordings, на котором седьмого апреля состоится релиз нового альбома "Det Nya Svarta". Запись материала проходила в студии Dödskultс Pehr'ом Skjoldhammer'ом, а сведение и мастеринг провел Stamos Koliousis.

Трек-лист:

“Satans verser” (with Dolk from Kampfar)
“Stigmata”
“Avgrundsgravitation” (with David Lindh from Yvonne & Broder Daniel)
“Klubb 27”
“Mitt mörker är mörkare än ditt” (with Nadine Skjoldhammer)
“Dödsmaskin” (with Samrabb from Gehenna)
“Även hund har sin dag”
“Svarta får”
“Det nya svarta”

ALFAHANNE Inks Deal With Indie Recordings; New Album Details Revealed



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