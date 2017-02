сегодня



Концертный релиз PENDRAGON выйдет весной PENDRAGON выпустят юбилейный концертный релиз, получивший название "Masquerade 20", седьмого апреля на Metal Mind Records. Запись материала проходила на выступлении в Польше в мае 2016 года. Обложку для DVD создал Björn Gooßes, а трек-лист выглядит следующим образом:



“The Masquerade Overture”

“As Good As Gold”

“Paintbox”

“The Pursuit Of Excellence”

“Guardian Of My Soul”

“The Shadow”

“Masters Of Illusion”

“King Of The Castle”

“Schizo”

“Beautiful Soul”

“Faces Of Light”

“Nostradamus”

“Explorers Of The Infinite”

“Come Home Jack”

“This Green And Pleasant Land”

“Breaking The Spell”

“Indigo”



Extras:



Interview with Peter Gee and Jan-Vincent Velazco

In Bardo in Sri Lanka

Photo gallery

Discography

Desktop images









