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Новая песня POSSESSION
“Infestation - Manifestation - Possession”, новая песня бельгийской группы POSSESSION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Exorkizein", выход которого запланирован на Invictus Productions и Iron Bonehead Productions на CD и виниле седьмого апреля:
“Intro”
“Sacerdotium”
“Infestation - Manifestation - Possession”
“Beast Of Prey”
“In Vain”
“Take The Oath”
“Preacher's Death”
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