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Новая песня POSSESSION “Infestation - Manifestation - Possession”, новая песня бельгийской группы POSSESSION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Exorkizein", выход которого запланирован на Invictus Productions и Iron Bonehead Productions на CD и виниле седьмого апреля:



“Intro”

“Sacerdotium”

“Infestation - Manifestation - Possession”

“Beast Of Prey”

“In Vain”

“Take The Oath”

“Preacher's Death”











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