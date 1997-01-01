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*Possession*



7 фев 2017 : 		 Новая песня POSSESSION

21 фев 2014 : 		 Новый миньон POSSESSION выйдет в апреле

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Новая песня POSSESSION

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“Infestation - Manifestation - Possession”, новая песня бельгийской группы POSSESSION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Exorkizein", выход которого запланирован на Invictus Productions и Iron Bonehead Productions на CD и виниле седьмого апреля:

“Intro”
“Sacerdotium”
“Infestation - Manifestation - Possession”
“Beast Of Prey”
“In Vain”
“Take The Oath”
“Preacher's Death”

BelgiumвЂ™s POSSESSION To Release Debut Full-Length In April; Details Revealed, Track Streaming




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