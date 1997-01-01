Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*METALLICA выступит с LADY GAGA [33]
*BLACK SABBATH отыграли финальное шоу [27]
*Новое видео KREATOR [27]
*Новое видео KREATOR [25]
*KREATOR возглавили немецкие чарты [24]
[= ||| все новости группы



*Lacey Sturm*



9 фев 2017 : 		 LACEY STURM: «Первое, о чём заговорил со мной DAVE MUSTAINE, — о Боге»

1 фев 2017 : 		 Видео с выступления LACEY STURM

22 сен 2016 : 		 LACEY STURM о возможном возвращении во FLYLEAF

3 сен 2016 : 		 Новое видео LACEY STURM

29 авг 2016 : 		 Новая книга LACEY STURM выйдет осенью

5 мар 2016 : 		 Новое видео LACEY STURM

6 янв 2016 : 		 Бывшая вокалистка FLYLEAF выпустит альбом в феврале

10 ноя 2015 : 		 Первый сингл LACEY STURM

| - |
|||| сегодня

LACEY STURM: «Первое, о чём заговорил со мной DAVE MUSTAINE, — о Боге»

*
zoom
*
* *
Бывшая вокалистка FLYLEAF LACEY STURM в ходе недавнего интервью рассказала о первой встрече с лидером MEGADETH:

«Я была удивлена, что многие музыканты не общаются с Богом. Но позже поняла, что не все такие. Я встречалась с Dave'ом Mustaine'ом, и первое, о чём он со мной заговорил, был разговор о Боге. И он был таким настоящим, он мог говорить всё, что хотелось, и не пытался кого-то этим впечатлить. И он просто сказал мне: "Эй, я слышал, ты любишь Иисуса?" И он та-а-ак на меня посмотрел... Я лишь смогла выдавить: "О да..."»

LACEY STURM: The First Thing DAVE MUSTAINE Talked To Me About Was God






Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Nenadoelo
9 фев 2017, 09:58		Довольно неплохой способ кадрить телочек!

Thunderhead
9 фев 2017, 10:04		"Эй, я слышал, ты любишь Иисуса?"

Спасибо Мастейну за то, что подсказал новую фразу для начала разговора с девушками.

insane_clown
9 фев 2017, 10:17		"Первое, о чём заговорил со мной DAVE MUSTAINE, — о Боге. Он сказал, что Бог - это он, а металлика для инвалидов".

вот этому я бы точно не удивился.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 509

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом