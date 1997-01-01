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LACEY STURM : «Первое, о чём заговорил со мной DAVE MUSTAINE, — о Боге» Бывшая вокалистка FLYLEAF LACEY STURM в ходе недавнего интервью рассказала о первой встрече с лидером MEGADETH:



«Я была удивлена, что многие музыканты не общаются с Богом. Но позже поняла, что не все такие. Я встречалась с Dave'ом Mustaine'ом, и первое, о чём он со мной заговорил, был разговор о Боге. И он был таким настоящим, он мог говорить всё, что хотелось, и не пытался кого-то этим впечатлить. И он просто сказал мне: "Эй, я слышал, ты любишь Иисуса?" И он та-а-ак на меня посмотрел... Я лишь смогла выдавить: "О да..."»















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