LACEY STURM: «Первое, о чём заговорил со мной DAVE MUSTAINE, — о Боге»
Бывшая вокалистка FLYLEAF LACEY STURM в ходе недавнего интервью рассказала о первой встрече с лидером MEGADETH:
«Я была удивлена, что многие музыканты не общаются с Богом. Но позже поняла, что не все такие. Я встречалась с Dave'ом Mustaine'ом, и первое, о чём он со мной заговорил, был разговор о Боге. И он был таким настоящим, он мог говорить всё, что хотелось, и не пытался кого-то этим впечатлить. И он просто сказал мне: "Эй, я слышал, ты любишь Иисуса?" И он та-а-ак на меня посмотрел... Я лишь смогла выдавить: "О да..."»
Nenadoelo
Thunderhead
Спасибо Мастейну за то, что подсказал новую фразу для начала разговора с девушками.
insane_clown
вот этому я бы точно не удивился.
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