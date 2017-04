14 апр 2017



Новое видео SARCASM "Scars Of A Land Forgotten", новое видео группы SARCASM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Within The Sphere Of Ethereal Minds", выходящего двадцать восьмого апреля на Dark Descent Records.













