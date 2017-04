14 апр 2017



Видео с текстом от BLACK PHANTOM BLACK PHANTOM опубликовали официальное видео с текстом на песню “Black Phantom”, взятую из выходящего двадцать шестого мая на Punishment 18 Records альбома "Better Beware!":



“Light Behind The Armour”

“Black Phantom”

“Up Is Down, Black Is White”

“Less Than Zero”

“Firebase Valley Forge”

“From An Is To A Was”

“The Absence”

“Ninth Ring Of Hell”

“The Invisible Man”

“King Of Bottom Feeders”

“Total Eclipse” (Iron Maiden cover)











