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*Eyehategod*



17 апр 2017 : 		 Фронтмен EYEHATEGOD вернулся на сцену

16 дек 2016 : 		 Фронтмену EYEHATEGOD провели успешную операцию

23 ноя 2016 : 		 Вокалисту EYEHATEGOD необходима пересадка печени

17 окт 2016 : 		 Видео полного выступления RANDY BLYTHE и EYEHATEGOD

16 окт 2016 : 		 Профессиональное видео выступления PHILIP ANSELMO с EYEHATEGOD

10 окт 2016 : 		 Видео с выступления RANDY BLYTHE и EYEHATEGOD

21 авг 2016 : 		 PHILIP ANSELMO выступил с EYEHATEGOD

13 мар 2015 : 		 Бокс-сет EYEHATEGOD выйдет в апреле

18 фев 2015 : 		 Из-за проблем со здоровьем вокалиста, EYEHATEGOD отменили тур

13 июн 2014 : 		 Новое видео EYEHATEGOD

3 апр 2014 : 		 Новая песня EYEHATEGOD

28 мар 2014 : 		 Детали нового альбома EYEHATEGOD

12 мар 2014 : 		 Новая песня EYEHATEGOD

13 ноя 2013 : 		 Видео с выступления EYEHATEGOD

1 ноя 2013 : 		 EYEHATEGOD нашли барабанщика

26 сен 2013 : 		 Барабанщик MELVINS сыграет с EYEHATEGOD

30 авг 2013 : 		 Названа причина смерти барабанщика EYEHATEGOD

24 авг 2013 : 		 Умер барабанщик EYEHATEGOD

9 сен 2012 : 		 Новая песня EYEHATEGOD

20 июл 2012 : 		 Фронтмен EYEHATEGOD поддержал Randy Blythe'a

16 июл 2012 : 		 Новый сингл EYEHATEGOD

6 май 2012 : 		 EYEHATEGOD исполнили новый трек

7 дек 2011 : 		 EYEHATEGOD исполнили новую песню

21 июн 2011 : 		 PHILIP ANSELMO присоединился на сцене к EYEHATEGOD

6 фев 2011 : 		 Концертный DVD EYEHATEGOD выйдет в марте

22 июн 2010 : 		 Видео с концерта EYEHATEGOD

17 май 2010 : 		 EYEHATEGOD сыграли на концерте два первых альбома целиком

16 окт 2009 : 		 Лидер EYEHATEGOD выпустит лимитированный 7-дюймовый сингл

6 июл 2009 : 		 Альбом EYEHATEGOD "Confederacy Of Ruined Lives" будет выпущен на виниле

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Фронтмен EYEHATEGOD вернулся на сцену

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Фронтмен EYEHATEGOD Mike IX Williams вернулся на сцену с группой в эти выходные, дав два концерта. С полной любительской видеозаписью одного из них, состоявшегося 15 апреля в Филадельфии, можно ознакомиться ниже.

Williams не появлялся на публике уже около года, после того как был вынужден пройти сложную операцию по пересадке печени, которую во многом профинансировали сами поклонники группы.

EYEHATEGOD Back On Stage With MIKE WILLIAMS: Video Of Entire Philadelphia Concert

eyehategodphillyapril2017poster




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