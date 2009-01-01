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Фронтмен EYEHATEGOD вернулся на сцену Фронтмен EYEHATEGOD Mike IX Williams вернулся на сцену с группой в эти выходные, дав два концерта. С полной любительской видеозаписью одного из них, состоявшегося 15 апреля в Филадельфии, можно ознакомиться ниже.



Williams не появлялся на публике уже около года, после того как был вынужден пройти сложную операцию по пересадке печени, которую во многом профинансировали сами поклонники группы.











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