Фронтмен EYEHATEGOD вернулся на сцену

Фронтмен EYEHATEGOD Mike IX Williams вернулся на сцену с группой в эти выходные, дав два концерта. С полной любительской видеозаписью одного из них, состоявшегося 15 апреля в Филадельфии, можно ознакомиться ниже.
Williams не появлялся на публике уже около года, после того как был вынужден пройти сложную операцию по пересадке печени, которую во многом профинансировали сами поклонники группы.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).