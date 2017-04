сегодня



Новый альбом BROKEN TEETH выйдет в апреле BROKEN TEETH выпустят новый альбом, получивший название "4 On The Floor", 21 апреля на лейбле EMP Label Group.



Трек-лист:



"4 On The Floor"

"Sinful"

"All Or Nothin'"

"Getcha' Some"

"Borrowed Time (W.O.M.G.)"

"House Of Damnation"

"Let The War Machine Roll"

"Never Dead"

"All Day Sucker"

"Rock Bottom"









