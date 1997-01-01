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*Trees of Eternity*



18 апр 2017 : 		 Видео с текстом от TREES OF ETERNITY

12 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от TREES OF ETERNITY

31 окт 2016 : 		 Семплы новых песен TREES OF ETERNITY

26 окт 2016 : 		 Видео с текстом от TREES OF ETERNITY

11 авг 2016 : 		 Видео с текстом от TREES OF ETERNITY

19 апр 2016 : 		 Умерла вокалистка TREES OF ETERNITY

8 фев 2013 : 		 TREES OF ETERNITY начнут запись в феврале

21 май 2012 : 		 Гитарист SWALLOW THE SUN основал TREES OF ETERNITY

1 ноя 2009 : 		 Гитарист SWALLOW THE SUN в новом проекте

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Видео с текстом от TREES OF ETERNITY

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TREES OF ETERNITY опубликовали официальное видео с текстом на песню “Eye Of Night”, которая вошла в выпущенный в прошлом году альбом "Hour Of The Nightingale" - ролик можно увидеть ниже.

TREES OF ETERNITY Featuring Former KATATONIA, SWALLOW THE SUN Members Release вЂњEye Of NightвЂќ Lyric Video








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