Видео с текстом от TREES OF ETERNITY TREES OF ETERNITY опубликовали официальное видео с текстом на песню “Eye Of Night”, которая вошла в выпущенный в прошлом году альбом "Hour Of The Nightingale" - ролик можно увидеть ниже.



















