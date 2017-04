сегодня



Новое видео DISBELIEF "The Symbol Of Death", новое видео группы DISBELIEF, доступно для просмотра ниже. Этот заглавный трек взят из альбома "The Symbol Of Death", выход которого состоялся двадцать первого апреля на Listenable Records.















