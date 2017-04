сегодня



Новое видео BLEED AGAIN "Walk Through The Fire", новое видео группы BLEED AGAIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Momentum", выходящего первого мая.



Трек-лист:



“Decimate”

“Walk Through The Fire”

“Legacy”

“Drowning In Dreams”

“Slavery”

“Kurtz”

“Heart Of Darkness”

“White Castle”

“Only We Can Save Us”

“Happy Never After”

“Icarus”

“Through My Eyes”













