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Новое видео BLEED AGAIN
"Walk Through The Fire", новое видео группы BLEED AGAIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Momentum", выходящего первого мая.
Трек-лист:
“Decimate”
“Walk Through The Fire”
“Legacy”
“Drowning In Dreams”
“Slavery”
“Kurtz”
“Heart Of Darkness”
“White Castle”
“Only We Can Save Us”
“Happy Never After”
“Icarus”
“Through My Eyes”
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