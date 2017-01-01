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*Bleed Again*



24 апр 2017 : 		 Новое видео BLEED AGAIN

8 янв 2017 : 		 Новое видео BLEED AGAIN

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Новое видео BLEED AGAIN

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"Walk Through The Fire", новое видео группы BLEED AGAIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Momentum", выходящего первого мая.

Трек-лист:

“Decimate”
“Walk Through The Fire”
“Legacy”
“Drowning In Dreams”
“Slavery”
“Kurtz”
“Heart Of Darkness”
“White Castle”
“Only We Can Save Us”
“Happy Never After”
“Icarus”
“Through My Eyes”

BLEED AGAIN Debut вЂњWalk Through The FireвЂќ Music Video





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