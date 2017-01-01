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*Radiation Romeos*



26 апр 2017 : 		 Новое видео RADIATION ROMEOS

5 апр 2017 : 		 Бывший вокалист WARRIOR в RADIATION ROMEOS

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Новое видео RADIATION ROMEOS

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Frontiers Music Srl второго июня выпустят дебютную работу группы RADIATION ROMEOS, в состав которой входит Parramore "Perry" McCarty, известный по работе с WARRIOR и сольному проекту гитариста BILLY IDOL'a Steve'a Stevens'a ATOMIC PLAYBOYS. Michael Voss (PHANTOM 5, CASANOVA, MICHAEL SCHENKER) внёс свой вклад в сочинение материала.

Официальное видео на композицию "Ocean Drive" можно просмотреть ниже.

RADIATION ROMEOS Feat. Former WARRIOR Singer PARRAMORE 'PERRY' MCCARTY: 'Ocean Drive' Video

radiationromeoscd




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